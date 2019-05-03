В НАТО сменили главнокомандующего вооруженных сил в Европе

Тод Уолтерс (фото - EPA)

Американский генерал Тод Уолтерс стал верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил Организации Североатлантического договора в Европе. Уолтерс сменил на посту генерала сухопутных сил США Кертиса Скапарротти, сообщают на официальном сайте НАТО.

"Генерал Скапарротти, ваше время с нами ознаменовалось все более агрессивными действиями России и постоянной угрозой терроризма и нестабильностью на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Ваше лидерство и трудолюбие подтвердили крайнюю важность укрепления Альянса", — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Генсек отметил, что за время командования Скапарротти удалось укрепить уровень коллективной безопасности, а также была усилена готовность сил Альянса.

Генерал Уолтерс был командующим Военно-воздушных сил США в Европе, командующим ВВС США в Африке, командующим Объединенных ВВС Альянса и директором Объединенного центра подготовки ВВС.

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