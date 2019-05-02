Парубий подписал указ о проведении ПА НАТО в Киеве

Фото: ЕРА

В 2020 году Парламентская ассамблея НАТО пройдет в Киеве. Соответствующее постановление подписал спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

ПА Альянса будет проходить 22-25 мая.

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25 апреля Верховная Рада создала организационный комитет, который займется подготовкой к проведению в Киеве сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического Договора (НАТО). За постановление №10091 о проведении весенней сессии ПА НАТО проголосовали 235 народных депутатов.

28 апреля сообщалось, что в Эстонии стартовали крупнейшие военные учения "Весенний шторм" под эгидой НАТО. Участие в них примут 9000 военных из 13 стран, в том числе, военные из Украины.

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