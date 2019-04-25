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25.04.2019, 11:53

Рада дала добро на подготовку съезда депутатов стран НАТО в Киеве

Рада дала добро на подготовку съезда депутатов стран НАТО в Киеве - Фото
Генсек НАТО Йенс Столтенберг (фото - пресс-служба Альянса)

Сессия ПА Альянса пройдет в конце мая 2020 года

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Верховная Рада создала организационный комитет, который займется подготовкой к проведению в Киеве сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического Договора (НАТО). Об этом из зала заседаний передает корреспондент LIGA.net.

За постановление №10091 о проведении весенней сессии ПА НАТО проголосовали 235 народных депутатов.

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Председателем комитета назначили главу ВРУ Андрея Парубия.

Будет создан оргкомитет по подготовке к проведению сессии, который должен разработать план мероприятий.

Помимо пленарного заседания сессии, планируются заседания комитетов и протокольные мероприятия.

Сессия пройдет в Киеве 22-25 мая 2020 года.

Ожидается более 600 иностранных гостей.

ПА НАТО - межпарламентская организация, создана в 1955 году в качестве площадки для обсуждения вопросов безопасности законодателями стран Альянса.

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Теги: ПА НАТО, нато
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