Рада дала добро на подготовку съезда депутатов стран НАТО в Киеве

Верховная Рада создала организационный комитет, который займется подготовкой к проведению в Киеве сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического Договора (НАТО). Об этом из зала заседаний передает корреспондент LIGA.net.
За постановление №10091 о проведении весенней сессии ПА НАТО проголосовали 235 народных депутатов.
Председателем комитета назначили главу ВРУ Андрея Парубия.
Будет создан оргкомитет по подготовке к проведению сессии, который должен разработать план мероприятий.
Помимо пленарного заседания сессии, планируются заседания комитетов и протокольные мероприятия.
Сессия пройдет в Киеве 22-25 мая 2020 года.
Ожидается более 600 иностранных гостей.
ПА НАТО - межпарламентская организация, создана в 1955 году в качестве площадки для обсуждения вопросов безопасности законодателями стран Альянса.