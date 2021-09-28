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В Нидерландах готовили убийство премьер-министра. Подозреваемый – лидер одной из партий

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2021, 19:45
В Нидерландах готовили убийство премьер-министра. Подозреваемый – лидер одной из партий - Фото
Марк Рютте (Фото: EPA-EFE/BART MAAT)

Полиция Нидерландов раскрыла заговор по подготовке покушения на премьер-министра страны Марка Рютте. Один из подозреваемых – лидер партии Гаагского единства Арнуд ван Дорн. Об этом сообщает BBC.

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Полиция задержала ван Дорна в Гааге по подозрению в причастности к заговору с целью убийства Рютте 26 сентября и на следующий день, после допроса, отпустила.

Служба безопасности премьер-министра сообщила, что ван Дорн "демонстрировал подозрительное поведение", когда проходил по тому же району города, что и Рютте.

Об аресте стало известно 28 сентября – на следующий день после того, как голландские СМИ сообщили, что премьер-министру усилили меры безопасности из-за опасений, что он может стать целью нападения или похищения преступной группировкой.

Прокуратура в Гааге подтвердила задержание ван Дорна нидерландским СМИ и сообщила, что расследование все еще продолжается. Там заявили, что есть подозрения, что ван Дорн пытался собрать информацию для "подготовки покушения на убийство".

По словам его адвоката, перед задержанием ван Дорн находился в Гааге около часа. Он сказал, что политик пил кофе в кафе и наведался в фитнес-центр, прежде чем пройти мимо BMW, который, как предполагалось, возил Рютте.

Адвокат считает задержание чрезмерной реакцией на опасения по поводу безопасности премьер-министра.

По информации нидерландских СМИ, за Рютте, который часто ездит по Гааге на велосипеде без серьезной охраны, следили так называемые "разведчики", связанные с сетью торговцев наркотиками, известной как Mocro Mafia.

Как отмечается, в криминальном мире "разведчики", или "корректировщики" – это люди, которые собирают информацию для подготовки к преступлению, например, покушению или похищению.

Ван Дорн раньше был одним из ведущих членов крайне правой Партии свободы Вилдерса, известной своей антиисламской позицией. В 2013 году он неожиданно для всех принял ислам.

  • 6 июля известного в Нидерландах криминального журналиста Питера Р. де Фриса тяжело ранили в результате стрельбы в Амстердаме. Впоследствии он умер.

Наталия Медведева
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гаага марк рютте покушение
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