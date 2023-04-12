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В Нидерландах охранники Макрона скрутили двух мужчин: видео

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 13:42
В Нидерландах охранники Макрона скрутили двух мужчин: видео - Фото
Скриншот с видео

Два человека были арестованы во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Амстердамский университет. Об этом сообщает нидерландское издание NOS.

Мужчины выбежали на улицу по прибытии президента и спели песню протеста "On est là", которую часто поют во Франции на демонстрациях против Макрона.

Охранники повалили демонстрантов на землю, а затем увели их. Макрон и нидерландский король Виллем-Александр продолжали разговаривать друг с другом во время инцидента.

Президент Франции находится в Нидерландах с двухдневным официальным визитом.

Вчера выступление Макрона в Гааге также было сорвано активистами. Во время его лекции зрители выкрикивали с трибун лозунги.

  • Во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы. В первый же день к ним присоединилось около полутора миллионов человек. Эта забастовка считается одной из самых больших за последнее десятилетие.

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Вадим Ребрина
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нидерланды Эмманюэль Макрон виллем-александр
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