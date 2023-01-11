В Нидерланды из США начала прибывать техника для усиления восточного фланга НАТО – фото

Большое количество танков и военной техники армии США начало прибывать в голландский порт Флиссинген в среду. Оттуда техника будет переброшена в Польшу и Литву в рамках усилий по укреплению восточного фланга НАТО. Об этом сообщает Reuters.

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"В этот порт прибывает около 1250 единиц военной техники", — сказал полковник Роберт Келлам, курирующий операцию с американской стороны.

Оборудование включает танки M-1 Abrams и боевые машины Bradley.

Вооруженные силы Нидерландов помогают с морской безопасностью и охраняют территорию порта, где будет размещена техника, прежде чем она продолжит движение на восток.

В июне 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для оперативности сдерживания на случай вторжения Альянс загодя заведет на восточный фланг больше техники, вооружения и боеприпасов, преимущественно по части ПВО, а также усилит командные пункты и слаживание войск.

Вадим Ребрина

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