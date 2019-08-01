В Норвегии 200 оленей умерли от голода из-за изменений климата

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Более 200 оленей были найдены мертвыми на арктическом острове Шпицберген в Норвегии. Причина смерти животных – голод, вызванный изменениями климата, пишет USA Today со ссылкой на норвежское информагентство NRK.

Норвежский полярный институт заявил, что олени умерли после того, как изменения климата проявились в Арктике.

Установлено, что 200 оленей погибли прошлой зимой. Их вес был меньше, чем средний вес этого животного.

Основным источником пищи для северных оленей, как правило, является растительность под снегом, но меняющийся климат значительно затрудняет доступ к этой пище.

Экологи говорят, что изменения климата вызывают более частые осадки в виде дождя. Вода падает на снег, образуя слой льда.

В результате оленям приходится мигрировать на большие расстрояния, чтобы пастись. Самые маленькие и старые особи умирают первыми в этих экспедициях.

Норвежские специалисты говорят, что это беспрецедентный уровень смертности и единственный случай за период с зимы 2007 г, когда число погибших достигло такого уровня.

Ведущие ученые-климатологи полагают, что следующие 18 месяцев будут иметь решающее значение в борьбе с глобальным потеплением.