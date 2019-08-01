Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Норвегии 200 оленей умерли от голода из-за изменений климата

В Норвегии 200 оленей умерли от голода из-за изменений климата - Фото
Скриншот с видео
01.08.2019, 17:26

Изменения климата вызывают более частые осадки в виде дождя. Вода падает на снег, образуя слой льда, что затрудняет доступ к пище

Более 200 оленей были найдены мертвыми на арктическом острове Шпицберген в Норвегии. Причина смерти животных – голод, вызванный изменениями климата, пишет USA Today со ссылкой на норвежское информагентство NRK.

Норвежский полярный институт заявил, что олени умерли после того, как изменения климата проявились в Арктике.

Установлено, что 200 оленей погибли прошлой зимой. Их вес был меньше, чем средний вес этого животного.

Основным источником пищи для северных оленей, как правило, является растительность под снегом, но меняющийся климат значительно затрудняет доступ к этой пище.

Экологи говорят, что изменения климата вызывают более частые осадки в виде дождя. Вода падает на снег, образуя слой льда.

В результате оленям приходится мигрировать на большие расстрояния, чтобы пастись. Самые маленькие и старые особи умирают первыми в этих экспедициях.

Норвежские специалисты говорят, что это беспрецедентный уровень смертности и единственный случай за период с зимы 2007 г, когда число погибших достигло такого уровня.

Ведущие ученые-климатологи полагают, что следующие 18 месяцев будут иметь решающее значение в борьбе с глобальным потеплением.

Напишите нам
климат норвегия олень
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 