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25.12.2018, 19:49

В Норвегии автоугонщик застрял в машине и вызвал полицию

В Норвегии автоугонщик застрял в машине и вызвал полицию - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Автомобиль при попытке угона не пострадал

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В норвежском Тронхейме накануне Рождества человек, попытавшийся угнать автомобиль, оказался заблокирован в его салоне и вызвал полицейских, чтобы те помогли ему выбраться. Об этом сообщает Adresseavisen.

"Видимо, он переоценил свои способности и не смог справиться с заблокировавшимися дверями автомобиля. Тогда он решил, что в данной ситуации полиция поможет лучше всего", - рассказали в полиции.

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Правоохранители добавили, что неудавшийся угонщик включил аварийный сигнал, чтобы патрулю было легче найти его. Мужчине помогли выйти из машины и отвезли его в участок.

Отмечается, что автомобиль при попытке угона не пострадал.

В начале декабря сообщалось, что в американском штате Калифорния в городе Торранс две монахини похитили из католической школы Святого Иакова, в которой они работали, полмиллиона долларов и потратили их в казино.

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Теги: курьез, норвегия, угон
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