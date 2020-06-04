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В Норвегии оползень унес в море восемь зданий: видео

В Норвегии оползень унес в море восемь зданий: видео - Фото
Скриншот с видео
04.06.2020, 17:57

В ближайшие несколько дней существует опасность нескольких таких оползней и наводнений на большей части Норвегии

Вчера в прибрежном норвежском городе Алта (провинция Финнмарк) произошел оползень. Море поглотило восемь зданий. Обошлось без жертв, сообщает местное издание NRK.

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В ближайшие несколько дней существует опасность нескольких таких оползней и наводнений на большей части Норвегии.

Как пояснили местные гидрологи, весна, которая наконец наступила после долгой зимы, особенно в северной Норвегии, привела к резкому переходу от низких к высоким температурам. Это в сочетании с чрезвычайно снежной зимой означает обильное таяние снега, что приводит к высокой водонасыщенности почвы. Все это увеличивает вероятность новых оползней и наводнений в будущем.

Кроме того, в течение нескольких дней в некоторых частях южной Норвегии ожидается много осадков, что еще больше усиливает риск оползней.

Специалисты призвали местных жителей следить за сайтом varsom.no, чтобы знать, какова ситуация в их регионе.

Вадим Ребрина
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