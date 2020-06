В Норвегии оползень унес в море восемь зданий: видео

Вчера в прибрежном норвежском городе Алта (провинция Финнмарк) произошел оползень. Море поглотило восемь зданий. Обошлось без жертв, сообщает местное издание NRK.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ближайшие несколько дней существует опасность нескольких таких оползней и наводнений на большей части Норвегии.

Just now in Alta, Norway: Huge mudslide dragging several houses into the sea. pic.twitter.com/xR4t5zLI7m