В Норвегии оползень унес в море восемь зданий: видео

Скриншот с видео

Вчера в прибрежном норвежском городе Алта (провинция Финнмарк) произошел оползень. Море поглотило восемь зданий. Обошлось без жертв, сообщает местное издание NRK.

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В ближайшие несколько дней существует опасность нескольких таких оползней и наводнений на большей части Норвегии.

Just now in Alta, Norway: Huge mudslide dragging several houses into the sea. pic.twitter.com/xR4t5zLI7m — Jan Fredrik Drabløs (@JanFredrikD) June 3, 2020

Как пояснили местные гидрологи, весна, которая наконец наступила после долгой зимы, особенно в северной Норвегии, привела к резкому переходу от низких к высоким температурам. Это в сочетании с чрезвычайно снежной зимой означает обильное таяние снега, что приводит к высокой водонасыщенности почвы. Все это увеличивает вероятность новых оползней и наводнений в будущем.

Кроме того, в течение нескольких дней в некоторых частях южной Норвегии ожидается много осадков, что еще больше усиливает риск оползней.

Специалисты призвали местных жителей следить за сайтом varsom.no, чтобы знать, какова ситуация в их регионе.