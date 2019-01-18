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18.01.2019, 17:38

В Норвегии россиянина задержали по подозрению в терроризме

В Норвегии россиянина задержали по подозрению в терроризме - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Пострадавшая в критическом состоянии находится в больнице

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Полиция Норвегии подозревает в терроризме россиянина, который напал с ножом на женщину в супермаркете Осло. Об этом сообщает Reuters.

Нападение произошло, когда женщина расплачивалась на кассе супермаркета. Вскоре после атаки полиция задержала подозреваемого - 20-летнего россиянина.

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Глава службы безопасности норвежской полиции Бенедикт Бьорнланд сообщила на пресс-конференции, что задержанного подозревают в терроризме.

"Этот человек сказал во время допроса, что хотел убить несколько человек, и еще это был акт терроризма", - сказала Бьорнланд.

Полиция расследует возможные связи задержанного с исламистскими экстремистами.

Пострадавшая в критическом состоянии находится в больнице.

17 января 21 человек погиб из-за подрыва на территории полицейской академии в столице Колумбии заминированного автомобиля Nissan Patrol. Более 60 человек пострадали, получив ранения или травмы.

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Теги: терроризм, теракт, осло, норвегия
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