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Комиссия по правам человека Нью-Йорка разработала постановление, запрещающее дискриминировать, увольнять или не допускать в любые общественные места людей из-за их причесок или цвета волос. Об этом сообщает New York Times.

После обнародования документа вышеназванная дискриминация будет приравнена к расовой и наказываться соответственно.

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Новые правила, в частности, означают, что компании не будут иметь права требовать от сотрудников не красить волосы в разные цвета, не носить ирокезы либо не выбривать на голове узоры, а также запрещают увольнять, если сотрудник сделает такую ​​прическу.

Если компания решит уволить сотрудника за его прическу, ей грозит штраф в размере до $250 тысяч. Единственный способ для компании избежать штрафа - доказать, что прическа работника нарушает правила техники безопасности или является негигиеничной.

Авторы документа говорят, что в основном дискриминации из-за прически gjldthuf.ncz афроамериканцы и представители меньшинств. В частности, на дискриминацию из-за прически пожаловались работники медицинской клиники и ресторана. А в Алабаме в 2010 году женщина-афроамериканка была уволена из страховой компании после того, как отказалась расплести дреды.

В конце января британская организация Stonewall опубликовала рейтинг 100 самых открытых к трудоустройству представителей ЛГБТ-сообщества компаний, в первой пятерке - контрразведка МИ-5.