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14.03.2019, 10:25

В Нью-Йорке убили мафиозного босса из клана Гамбино - NY Post

В Нью-Йорке убили мафиозного босса из клана Гамбино - NY Post - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Франка Кали, босса мафиозной семьи Гамбино, убили возле его дома

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Главу мафиозного клана Гамбино Франк Кали вчера, 13 марта, застрелили в Нью-Йорке. Об этом сообщает New York Post.

В Кали стреляли рядом с его домом, расположенным в районе Стейтен-Айленд. Неизвестный несколько раз выстрелил в 53-летнего мафиози и скрылся с места преступления на автомобиле.

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Кали доставили в местную больницу, где врачи констатировали его смерть.


Франк Кали (фото - EPA)

Полиция ищет видеозаписи с места происшествия и очевидцев.

Гамбино - одна из пяти семей, контролирующих организованную преступность Нью-Йорка. Франк Кали возглавил клан в 2015 году. По имеющимся данным, у него была одна судимость.

В США разгорается коррупционный скандал: ФБР разоблачило преступную группировку, которая за взятки помогала детям богатых людей поступить в престижные вузы. В деле фигурируют 50 человек, многие из них были задержаны, в том числе, и известная голливудская актриса Фелисити Хаффман.

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Теги: происшествие, нью-йорк, мафия, Гамбино, Франк Кали
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