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13.03.2019, 14:14

Голливудские звезды оказались втянуты в коррупционный скандал

Голливудские звезды оказались втянуты в коррупционный скандал - Фото
Фелисити Хаффман (фото - EPA)

Прокурор Эндрю Леллинг отметил, что в деле фигурируют 50 человек, многие из них были задержаны

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В США разгорается коррупционный скандал: ФБР разоблачило преступную группировку, которая за взятки помогала детям богатых людей поступить в престижные вузы. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"В деле фигурируют 50 человек, многие из них были задержаны, в том числе, и известная голливудская актриса Фелисити Хаффман", - сказал прокурор Эндрю Леллинг.

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По данным следствия, Фелисити Хаффман, прославившаяся благодаря роли в сериале "Отчаянные домохозяйки", дала взятку в размере $15 тысяч, чтобы ответы ее старшей дочери на вступительном экзамене впоследствии переписали, улучшив их.

Актриса была задержана в своем доме в Лос-Анджелесе, ее выпустили под залог в $250 тысяч после того, как она согласилась сотрудничать со следствием.

В центре скандала стоит консультант Уильям Сингер, который за взятки гарантировал родителям поступление для их детей в один из престижных университетов в США: Йель, Стэнфорд, Джорджтаун, Уэйк Форест.

"Благодаря мошенническим схемам Сингер заработал миллионы долларов. Он уже признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием", - отмечается в сообщении.

Помимо подделки ответов Сингер использовал и другую схему: детей выдавали за талантливых спортсменов, несмотря на отсутствие у них спортивных достижений.

Так, актриса Лори Лафлин, известная по съемкам в "Полном доме", подозревается в том, что она заплатила $500 тысяч, чтобы выдать двух своих дочерей за спортсменок и устроить их через команду академической гребли в университет Южной Калифорнии. В настоящий момент Лафлин находится в Канаде, по возвращению в США ее задержат.

В отношении студентов, которые попали в университеты благодаря мошеннической схеме, не будут предприняты штрафные меры, отметил Эндрю Леллинг.

Их родителям, в том числе и Хаффман, а также тренерам, работавшим при университетах, выдвинуты обвинения в мошенничестве, обвиняемым грозит до 20 лет тюремного заключения.

"Из-за каждого студента, принятого в университет благодаря обману, честному и талантливому абитуриенту было отказано", - подчеркнул прокурор.

ФБР продолжит расследование, в прокуратуре ожидают, что в ближайшее время список фигурантов дела расширится. В отношении университетов не было выдвинуто обвинений, они представляют сторону потерпевших.

3 января 2019 года полиция США заявила об аресте человека, подозреваемого в причастности к серии ограблений домов голливудских знаменитостей.

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Теги: коррупция, скандал, Фелисити Хаффман, звезды голливуда, Уильям Сингер
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