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В оборонной политике Британии война РФ против Украины названа одним из главных вызовов

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 18:07
В оборонной политике Британии война РФ против Украины названа одним из главных вызовов - Фото
Риши Сунак (Фото: ОП)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предупредил, что война России против Украины и агрессия Китая против Тайваня угрожают тем, что мир будет "определяться опасностью, беспорядками и расколом". Об этом говорится в обновленной версии оборонной политики Великобритании, сообщает Sky News.

Сунак прогнозирует "тяжелое и опасное десятилетие".

В 63-страничном документе говорится, что мир столкнулся с наибольшим риском за десятилетие эскалации угроз безопасности, включая "неконтролируемый конфликт" с применением ядерного оружия.

Самым безотлагательным приоритетом в сфере безопасности является преодоление угрозы, представляемой войной России в Европе, говорится в документе.

Вместе с тем премьер считает, что любая предстоящая война в Индо-Тихоокеанском регионе, где усилилась напряженность в отношениях с Китаем из-за Тайваня, может иметь "глобальные последствия большие, чем конфликт в Украине".

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Вадим Ребрина
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Великобритания Китай война тайвань риши сунак
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