В оборонной политике Британии война РФ против Украины названа одним из главных вызовов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предупредил, что война России против Украины и агрессия Китая против Тайваня угрожают тем, что мир будет "определяться опасностью, беспорядками и расколом". Об этом говорится в обновленной версии оборонной политики Великобритании, сообщает Sky News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сунак прогнозирует "тяжелое и опасное десятилетие".

В 63-страничном документе говорится, что мир столкнулся с наибольшим риском за десятилетие эскалации угроз безопасности, включая "неконтролируемый конфликт" с применением ядерного оружия.

Самым безотлагательным приоритетом в сфере безопасности является преодоление угрозы, представляемой войной России в Европе, говорится в документе.

Вместе с тем премьер считает, что любая предстоящая война в Индо-Тихоокеанском регионе, где усилилась напряженность в отношениях с Китаем из-за Тайваня, может иметь "глобальные последствия большие, чем конфликт в Украине".

Читайте также: США подпишут соглашение о создании совместного флота атомных подлодок с Британией и Австралией

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.