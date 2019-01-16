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16.01.2019, 23:12

"В одиночку не воюем": бундесвер покинет Афганистан вслед за США

"В одиночку не воюем": бундесвер покинет Афганистан вслед за США - Фото
Фото: EPA

На Гиндукуше сейчас находятся почти 1300 немецких военнослужащих

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Если США выведут свои войска из Афганистана, то солдаты бундесвера тоже покинут эту страну. Об этом заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, передает Deutsche Welle.

"Бундесвер никогда не участвует в заграничных операциях в одиночку, а лишь в составе альянсов и коалиций. Вместе туда и вместе обратно. Этот девиз действует и сегодня", - сказала она.

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Фон дер Ляйен отметила, что таким же принципом руководствуются Италия и Великобритания.

США в настоящее время рассматривают возможность вывода части 14-тысячного контингента из Афганистана. На Гиндукуше сейчас находятся почти 1300 немецких военнослужащих. Они обучают афганских силовиков в рамках операции НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support).

Урсула фон дер Ляйен предостерегла США от вывода войск из Афганистана. Она полагает, что афганское правительство пока не в состоянии обеспечивать безопасность в собственной стране, и афганское население окажется беззащитным перед исламским радикальным движением Талибан.

Читайте также: Талибы напали на афганских военных: около полусотни погибших

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Теги: урсула фон дер ляйен, афганистан, бундесвер, Германия
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