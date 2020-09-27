В одном из городов США в водопроводе обнаружили редкую амебу, поедающую мозг

В американском городе Лейк-Джексон в штате Техас в водопроводе выявили редкую амебу Naegleria fowleri, которая пожирает мозг. Об этом сообщает BBC News Україна.

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Наличие Naegleria fowleri в водопроводе подтвердили тесты. Эта амеба может вызвать инфекцию мозга, которая приводит к смертельному исходу. Местные власти заявили, что воду продезинфицируют, но неизвестно, сколько на это уйдет времени. Изначально этой водой можно было только смывать туалет.

Позже местные власти разрешили использование воды, но только после кипячения. Также рекомендуется не допускать ее попадания в нос.