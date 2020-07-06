В США подтвердили случай заражения редкой амебой, поедающей мозг

Во Флориде у мужчины выявили заражение амебой Неглерия Фоулера, которая попадает в организм через нос и разрушает мозг

В американском штате Флорида подтвердили случай заражения редкой амебой Неглерией Фоулерой, поедающей мозг. Об этом сообщает BBC.

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Микроскопическая одноклеточная амеба вызывает инфекцию головного мозга и приводит к летальному исходу. Обычно она встречается в теплой пресной воде, а в организм попадает через нос. Департамент здравоохранения Флориды не указал, где именно произошло заражение, однако уточняется, что речь не идет о передаче от человека к человеку.

С 1962 года во Флориде было зарегистрировано только 19 случаев заражения этой амебой. Однако чиновники призвали местных жителей избегать назального контакта с водой из-под крана и других источников - озер, рек, прудов и каналов. У инфицированных наблюдается лихорадка, тошнота, рвота, затекание шеи и головные боли. Большинство зараженных умирает в течение недели.

Людей, которые испытывают такие симптомы, призывают обратиться за медпомощью в связи с тем, что болезнь быстро прогрессирует. В период с 2009 по 2018 год в США зафиксировали 34 случая инфицирования амебой.

22-летний студент заболел геморагической лихорадкой с почечным синдромом. 16 октября 2019 года во Львове зафиксировали редкое заболевание.

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Владислав Сердюк

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