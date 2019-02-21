В однополой семье премьера Сербии родился ребенок

Ана Брнабич (фото - ЕРА)

У премьер-министра Сербии Аны Брнабич и ее партнерши Милицы Джурич, с которой они состоят в неофициальном однополом браке, родился сын. Об этом сообщает ВВС.

По данным агентства, Джурич забеременела путем искусственного оплодотворения.

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Ребенку дали имя Игор. Он, как и его мать, чувствуют себя хорошо.

43-летняя Брнабич заняла кресло премьера в июне 2017 года, став в своей стране первой женщиной на этом посту. Также она стала первой ЛГБТ-активисткой, занявшей столь высокий пост на Балканах.

Многие представители ЛГБТ-сообщества поздравили премьера с рождением сына, однако нашлось также немало критиков, которые позволили себе грубые гомофобские комментарии.

Как отмечается, сербское общество довольно консервативно. Однополые браки в Сербии – вне закона. В конституции страны записано, что браком признается только союз одного мужчины и одной женщины. Также однополым парам запрещено усыновлять детей.

Кроме того у Брнабич натянутые отношения с сербским ЛГБТ-сообществом. По мнению его представителей, премьер делает недостаточно для соблюдения их прав.

Брнабич неоднократно заявляла, что займется решением вопроса прав геев только после того, как будут решены более актуальные проблемы - снижен уровень инфляции, повышены пенсии и общий уровень жизни.

В Кандаде к пожизненному заключению приговорили 67-летнего Брюса Макартура, который был признан виновным в убийстве восьми мужчин-геев.