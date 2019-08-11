В одной из стран подорвали автомобиль ООН: есть погибшие, раненые

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10 августа в Ливии из-за подрыва автомобиля на бомбе погибли трое сотрудников ООН. Об этом сообщает Reuters.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о двух погибших сотрудниках ООН и осудил нападение. Позже медики сообщили о смерти в больнице еще одного сотрудника.

"Генсек призвал все стороны соблюдать гуманитарное перемирие и вернуться за стол переговоров, чтобы преследовать мирное будущее, которого заслуживает народ Ливии", - отметил официальный представитель США Стефан Дюжаррик.

Десять человек получили ранения, в том числе дети. Взрыв произошел перед торговым центром Бенгази и банком. На месте происшествия была видна одна сгоревшая машина ООН.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций должен был собраться в субботу по просьбе Франции для обсуждения последних событий в Ливии.