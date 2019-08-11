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В одной из стран подорвали автомобиль ООН: есть погибшие, раненые

В одной из стран подорвали автомобиль ООН: есть погибшие, раненые - Фото
Иллюстративное фото: EPA
11.08.2019, 09:57

Жертвами теракта стали трое сотрудников ООН

10 августа в Ливии из-за подрыва автомобиля на бомбе погибли трое сотрудников ООН. Об этом сообщает Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о двух погибших сотрудниках ООН и осудил нападение. Позже медики сообщили о смерти в больнице еще одного сотрудника. 

"Генсек призвал все стороны соблюдать гуманитарное перемирие и вернуться за стол переговоров, чтобы преследовать мирное будущее, которого заслуживает народ Ливии", - отметил официальный представитель США Стефан Дюжаррик. 

Десять человек получили ранения, в том числе дети. Взрыв произошел перед торговым центром Бенгази и банком. На месте происшествия была видна одна сгоревшая машина ООН.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций должен был собраться в субботу по просьбе Франции для обсуждения последних событий в Ливии. 

  • 12 июля десять миротворцев ООН были ранены, когда автомобиль миссии наехал на мину в северной части Мали.
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ООН антониу гутерреш ливия подрыв автомобиля
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