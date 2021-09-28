В октябре будет два звездопада: когда ждать пика метеорных потоков

В октябре с Земли можно будет наблюдать два метеорных потока, который выйдут на пик в этом месяце. О потоке Дракониды пишет Королевский музей Гринвича, о потоке Ориониды – American Meteor Society.

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Пик потока Дракониды придется на 8-9 октября, пишут британские музейщики. В последние годы он не был сверхактивным, однако был весьма ярким в 1933 и 1946 году.

Этот поток формируется, когда земная орбита пересекает часть следа кометы 21P/Giacobini-Zinner. Даже крошечный обломок кометы, размером с песчинку, способен оставить яркую полосу на ночном небе.

Особенность потока – за ним лучше наблюдать в вечернее время, а не в утренние предрассветные часы, как это часто бывает с другими потоками.

Также в октябре будет метеорный поток Ориониды, пишут американские любители космоса. Его пик придется на 20-21 числа второго осеннего месяца.

Отмечается, что Ориониды – это звездопад средней силы, обычно за час можно увидеть 10-20 метеоров. В то же время иногда он может достигать высокой активности. Например, в 2006-2009 годах во время потока Ориониды было видно 50-75 метеоров в час – это сопоставимо с ярким августовским потоком Персеиды.

В августе во время метеорного дождя на Гавайях сняли редчайшее явление: любители космоса наблюдали 13 метеоров за 10 секунд.

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Марк Сировой

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