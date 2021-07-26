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С грохотом. В Норвегии пролетел "необычайно большой" метеорит и упал под Осло – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2021, 08:07
Метеор в небе над Норвегией (скриншот видео World Phenomena, YouTube)
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обновлено

В небе над Норвегией пролетел "необычайно большой" метеорит, возможно, он упал неподалеку от Осло. Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что огненный шар, который при падении издавал грохот, видели к югу от Осло и даже на севере – в городе Тронхейм.

О травмах или повреждениях сообщений не было, отмечают в агентстве. Норвежское метеорное сообщество анализировало видеозаписи и предположило, что метеор мог столкнуться с Землей в лесистой местности в заповеднике Финнемарка (Finnemarka), в 60 км на запад от Осло.

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"Это был большой камень, который, вероятно, прилетел из нашего пояса астероидов между Марсом и Юпитером. И когда он проник внутрь, это вызывало грохот, свет и большой ажиотаж среди экспертов и, возможно, некоторый страх среди других", – сказал член сообщества Мортен Билет.

Он также сообщил, что к полудню воскресенья никаких обломков обнаружено не было. Учитывая сложное местоположение, на их поиск может уйти около 10 лет.

ОБНОВЛЕНО В 09:48. Метеорит создал мощную ударную волну, которую многие почувствовали, пишут на сайте Норвежского метеорного сообщества (Norsk Meteornettverk). Ударная волна от столкновения с Землей также была зафиксирована сейсмическими станциями NORSAR.

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Марк Сировой
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