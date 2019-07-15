Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.07.2019, 22:24

В ООН назвали количество людей, страдающих от голода и ожирения

В ООН назвали количество людей, страдающих от голода и ожирения - Фото
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке Фото: iStock/Global Images Ukraine

Согласно оценкам, в 2018 году недоедали 820 миллионов человек

Почти каждый девятый человек в мире сталкивался в прошлом году с проблемой голода и недоедания. Об этом говорится отчете нескольких учреждений ООН, в частности Всемирной организации здравоохранения, передает Deutsche Welle.

"Согласно оценкам, 820 миллионов человек недоедали в 2018 году. Этот показатель выше, чем в предыдущем году, тогда он составлял 811 млн", - отмечается в отчете.

Наряду в ООН выразили обеспокоенность по поводу проблемы ожирения - сейчас в мире около 670 млн человек имеют лишний вес.

В документе отмечается, что с 2016 года количество людей, страдающих в мире от голода, ежегодно растет. В то же время в 2005 году количество людей, которые страдали от голода и недоедания, составляла более 947 млн человек.

Наибольшую обеспокоенность у экспертов вызывает ситуация в странах Африки, а также в южных странах Азии. Согласно докладу ООН, в странах восточной части Африки, более 30% населения постоянно недоедают.

В 2018 году на Азию пришлось 513 млн человек, которые недоедали, на Африку - 256 млн, на Латинскую Америку и страны Карибского бассейна - 42 млн, говорится в докладе.

Кроме того, в ООН отметили, что в прошлом году каждый седьмой младенец в мире родился с недостаточным весом.

Авторы доклада указывают на необходимость создания условий для поддержки продовольственной безопасности, особенно во время экономических кризисов.

В мае сообщалось, что в КНДР сильнейшая за последние 40 лет засуха, люди начали голодать.

Отправить:
Распечатать:
Теги: голод, ООН, ВОЗ, ожирение
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 