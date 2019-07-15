В ООН назвали количество людей, страдающих от голода и ожирения

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке Фото: iStock/Global Images Ukraine

Почти каждый девятый человек в мире сталкивался в прошлом году с проблемой голода и недоедания. Об этом говорится отчете нескольких учреждений ООН, в частности Всемирной организации здравоохранения, передает Deutsche Welle.

"Согласно оценкам, 820 миллионов человек недоедали в 2018 году. Этот показатель выше, чем в предыдущем году, тогда он составлял 811 млн", - отмечается в отчете.

Наряду в ООН выразили обеспокоенность по поводу проблемы ожирения - сейчас в мире около 670 млн человек имеют лишний вес.

В документе отмечается, что с 2016 года количество людей, страдающих в мире от голода, ежегодно растет. В то же время в 2005 году количество людей, которые страдали от голода и недоедания, составляла более 947 млн человек.

Наибольшую обеспокоенность у экспертов вызывает ситуация в странах Африки, а также в южных странах Азии. Согласно докладу ООН, в странах восточной части Африки, более 30% населения постоянно недоедают.

В 2018 году на Азию пришлось 513 млн человек, которые недоедали, на Африку - 256 млн, на Латинскую Америку и страны Карибского бассейна - 42 млн, говорится в докладе.

Кроме того, в ООН отметили, что в прошлом году каждый седьмой младенец в мире родился с недостаточным весом.

Авторы доклада указывают на необходимость создания условий для поддержки продовольственной безопасности, особенно во время экономических кризисов.

В мае сообщалось, что в КНДР сильнейшая за последние 40 лет засуха, люди начали голодать.