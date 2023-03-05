В ООН согласовали историческое соглашение по защите океанов: переговоры шли почти 20 лет

Страны-члены Организации Объединенных Наций в среду согласовали текст Глобального соглашения по океанам – первого международного договора по защите морского биоразнообразия Мирового океана. Оно должно создать необходимую юридическую базу для создания морских заповедников в нейтральных океанических водах, сообщили в Greenpeace.

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Сейчас, по данным ООН, под защитой находится всего 10% Мирового океана. Большую его часть занимают нейтральные воды, не принадлежащие какому-либо государству.

Сегодня там фактически возможна бесконтрольная добыча ресурсов, поскольку нет единой правовой основы и международного органа, которые бы это регулировали. Чтобы не допустить чрезмерной эксплуатации нейтральных вод и истощения океана, необходима глобальная договоренность.

Соглашение по океанам предусматривает, что к 2030 году 30% морей будут отнесены к охраняемым территориям, цель которых – сохранить и восстановить морскую природу.

"Это исторический день для охраны природы и знак того, что в разделенном мире защита природы и людей может победить геополитику", – заявила Лора Меллер, океанолог и советник по вопросам политики в Greenpeace Nordic.

Greenpeace рассчитывают, что страны мира срочно ратифицируют этот договор и перейдут к непосредственному созданию океанических заповедников.

Переговоры по поводу договора шли почти 20 лет.

Взять под защиту 30% Мирового океана еще в 2016 году предложил Всемирный конгресс по охране природы.

В декабре 2022 года эта цель была официально закреплена в соглашениях по итогам конференции сторон Конвенции ООН о биоразнообразии.

С 1970 года в мире на 60% сократилась численность животных – млекопитающих, птиц, рептилий и рыб.

Андрій Водяний

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