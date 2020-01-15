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В ООН сообщили, сколько есть лет для спасения дикой природы

В ООН сообщили, сколько есть лет для спасения дикой природы - Фото
Фото: EPA
15.01.2020, 06:56

В плане ООН названы 20 целей на последующие 10 лет

Для спасения дикой природы человечество до 2030 года, среди всего прочего, должно сократить вредные отходы наполовину и предоставить защищенный статус трети земной поверхности. Об этом говорится в отчете Конвенции ООН по биоразнообразию, где изложен план по сохранению дикой природы нашей планеты.

В плане названы 20 целей на следующие 10 лет.

Речь идет о сокращении загрязнения окружающей среды от биоцидов, пластиковых отходов и чрезмерного потребления на 50%, предоставлении не менее 30% земной поверхности статуса защищенной территории, внедрении технологий устойчивого развития в бизнес, поведение людей.

План должен быть одобрен в октябре 2020 года на саммите ООН по биоразнообразию, он пройдет в Китае.

  • 23 сентября на открытии саммита по климату в Нью-Йорке генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предостерег от скорого наступления негативных последствий климатических изменений.
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ООН план дикая природа
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