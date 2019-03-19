В Осло мальчик ранил ножом четырех учителей

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В столице Норвегии ученик младших классов напал с ножом на педагогов. Об этом сообщает The Independent.

По предварительным данным, младшеклассник схватил нож для резки хлеба в школьной столовой и напал на учителя. Впоследствии медицинская помощь потребовалась четырем сотрудникам школы. Они получили лишь легкие ранения.

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Ребенка уже задержали. Сейчас полиция патрулирует школу и опрашивает свидетелей.

Вчера, 18 марта, предположительно один человек погиб вследствие стрельбы в трамвае голландского города Утрехт.

По предварительной информации, стрельбу вели несколько человек. Они скрылись с места происшествия.