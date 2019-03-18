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18.03.2019, 20:29

Стрельба в Утрехте: полиция задержала подозреваемого

Стрельба в Утрехте: полиция задержала подозреваемого - Фото
Подозреваемый Гокмен Танис (фото - EPA)

Подробности задержания гражданина Турции Гокмена Таниса пока неизвестны

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Полиция задержала подозреваемого в совершении теракта в трамвае голландского города Утрехт, в результате которого погибли три человека и девять получили ранения. Об этом сообщает BBC со ссылкой на начальника полиции Роба ван Бри.

Подозреваемый 37-летний гражданин Турции Гокмен Танис. Подробности его задержания пока неизвестны.

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Ранее сегодня, 18 марта, сообщалось, что в Нидерландах, в городе Утрехт, в трамвае вооруженные люди открыли стрельбу по пассажирам. По предварительной информации, стрельбу вели несколько человек. Они скрылись с места происшествия. Власти Нидерладов назвали произошедшее террористическим актом. В городе закрыли школы и усилили меры безопасности. Сообщалось, что стрельба велась в нескольких местах, но не было уточнено, где именно.

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Теги: Утрехт, нидерланды, стрельба, теракт
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