В Пакистане ранили бывшего премьер-министра Имрана Хана. Это произошло во время протеста

В Пакистане ранили бывшего премьер-министра Имрана Хана во время проведения акции протеста в Вазирабаде. Об этом сообщает BBC.

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По словам старшего помощника Хана, имела место попытка убить экс-премьера, однако полиция не подтвердила, что он был целью.

Члены партии Хана заявили, что в результате стрельбы пострадали еще четыре человека.

Политик возглавлял марш на столицу Пакистана — Исламабад, требуя досрочных выборов. Хана госпитализировали в больницу в Лахоре, он в стабильном состоянии.

Позже полиция арестовала подозреваемого в нападении. Нынешний премьер Пакистана Шахбаз Шариф осудил стрельбу и приказал провести немедленное расследование.

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Дмитро Гриниченко

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