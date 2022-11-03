В Пакистане ранили бывшего премьер-министра Имрана Хана. Это произошло во время протеста
В Пакистане ранили бывшего премьер-министра Имрана Хана во время проведения акции протеста в Вазирабаде. Об этом сообщает BBC.
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По словам старшего помощника Хана, имела место попытка убить экс-премьера, однако полиция не подтвердила, что он был целью.
Члены партии Хана заявили, что в результате стрельбы пострадали еще четыре человека.
Политик возглавлял марш на столицу Пакистана — Исламабад, требуя досрочных выборов. Хана госпитализировали в больницу в Лахоре, он в стабильном состоянии.
Позже полиция арестовала подозреваемого в нападении. Нынешний премьер Пакистана Шахбаз Шариф осудил стрельбу и приказал провести немедленное расследование.
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