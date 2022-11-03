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В Пакистане ранили бывшего премьер-министра Имрана Хана. Это произошло во время протеста

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 15:36
В Пакистане ранили бывшего премьер-министра Имрана Хана. Это произошло во время протеста - Фото
Имран Хан (Фото: пресс-служба президента Пакистана)

В Пакистане ранили бывшего премьер-министра Имрана Хана во время проведения акции протеста в Вазирабаде. Об этом сообщает BBC.

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По словам старшего помощника Хана, имела место попытка убить экс-премьера, однако полиция не подтвердила, что он был целью.

Члены партии Хана заявили, что в результате стрельбы пострадали еще четыре человека. 

Политик возглавлял марш на столицу Пакистана — Исламабад, требуя досрочных выборов. Хана госпитализировали в больницу в Лахоре, он в стабильном состоянии.

Позже полиция арестовала подозреваемого в нападении. Нынешний премьер Пакистана Шахбаз Шариф осудил стрельбу и приказал провести немедленное расследование.

Читайте также: Бывший премьер-министр Японии Абэ умер после покушения 

Дмитро Гриниченко
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