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22.01.2019, 16:03

В Париже арестовали рэпера из США. Подозревают в изнасиловании

В Париже арестовали рэпера из США. Подозревают в изнасиловании - Фото
Крис Браун (фото: EPA)

Известного американского рэпера арестовали в Париже по подозрению в изнасиловании 24-летней девушки

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Американского хип-хоп исполнителя Криса Брауна, по обвинению в сексуальном насилии, задержали в Париже. Об этом сообщает Би-би-си.

Якобы пострадавшая 24-летняя девушка рассказала правоохранительным органам, что она познакомилась с Брауном в ночном парижском клубе.

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По ее словам, оттуда они отправились в отель, где ее певец якобы и изнасиловал.

Сам Крис Браун пока не комментирует ситуацию. 

Также сообщается, что полиция задержала телохранителя и друга американского рэпера.

Это уже не первый случай, когда Брауна притягивают к ответственности: в 2009 году он получил 5 лет условно и исправительные работы за домогательства к Рианне.

А в 2016 году певца задержали после того, как он угрожал женщине оружием. Позже его освободили, а адвокат Брауна заявил, что все обвинения против его подзащитного сфабрикованы.

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Теги: крис браун, хип-хоп, певец, рэпер, изнасилование
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