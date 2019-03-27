Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
27.03.2019, 15:24

В Париже ложные слухи спровоцировали нападения на ромов

В Париже ложные слухи спровоцировали нападения на ромов - Фото
Фото: скриншот видео

Начальник полиции в одном из пригородов предупредил офицеров о "психозе, который начинает проявляться"

Реклама
Реклама

В Париже произошло несколько организованных нападений на ромскую общину после распространения в интернете ложных слухов о похитителе детей. Об этом сообщает ВВС.

Полиция уже распространила сообщение о том, что страх перед "человеком в белом фургоне", похищающим детей с улиц, "абсолютно беспочвенен".

Реклама

Начальник полиции в одном из пригородов предупредил офицеров о "психозе, который начинает проявляться".

"Слухи о похищениях детей на микроавтобусе совершенно беспочвенны. Похищения не доказаны. Не делитесь этой ложной информацией, не подстрекайте к насилию", - написала парижская полиция в Twitter.

Нападения на ромов произошли в двух районах Парижа в понедельник вечером. В них участвовали около 70 человек, вооруженных бейсбольными битами, ножами и камнями. Около 20 из них были арестованы.

ВВС отмечает, что похититель детей на белом фургоне - это хорошо известный, практически стереотипный образ. Сотни подобных сообщений публикуются в интернете по всему миру.

Недавно во Львове суд начал рассмотрение дела о нападении на лагерь ромов в июне 2018 года и убийстве его жителя Давида Попа. Прокурор заявил, что обвинение не будет настаивать на мотивах расовой нетерпимости, хотя изначально дело было открыто именно по статье о расовой дискриминации.

Отправить:
Распечатать:
Теги: ромы, париж, ксенофобия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 