В Париже ложные слухи спровоцировали нападения на ромов

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В Париже произошло несколько организованных нападений на ромскую общину после распространения в интернете ложных слухов о похитителе детей. Об этом сообщает ВВС.

Полиция уже распространила сообщение о том, что страх перед "человеком в белом фургоне", похищающим детей с улиц, "абсолютно беспочвенен".

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Начальник полиции в одном из пригородов предупредил офицеров о "психозе, который начинает проявляться".

"Слухи о похищениях детей на микроавтобусе совершенно беспочвенны. Похищения не доказаны. Не делитесь этой ложной информацией, не подстрекайте к насилию", - написала парижская полиция в Twitter.

Нападения на ромов произошли в двух районах Парижа в понедельник вечером. В них участвовали около 70 человек, вооруженных бейсбольными битами, ножами и камнями. Около 20 из них были арестованы.

ВВС отмечает, что похититель детей на белом фургоне - это хорошо известный, практически стереотипный образ. Сотни подобных сообщений публикуются в интернете по всему миру.

Недавно во Львове суд начал рассмотрение дела о нападении на лагерь ромов в июне 2018 года и убийстве его жителя Давида Попа. Прокурор заявил, что обвинение не будет настаивать на мотивах расовой нетерпимости, хотя изначально дело было открыто именно по статье о расовой дискриминации.