В Париже разыскивают двух женщин после гибели пешехода из-за наезда электросамоката

Французская полиция разыскивает двух женщин после гибели пешехода, которого они, по данным следствия, сбили на электросамокатах в Париже. Об этом сообщает BBC.

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Электросамокат сбил 31-летнюю гражданку Италии по имени Мириам, когда она с другом шла по набережной Сены рано утром в понедельник. Женщина ударилась головой об асфальт, и у нее остановилось сердце. Водолазы из речной полиции, патрулирующие Сену, оказали ей неотложную медицинскую помощь, и через 30 минут ей удалось перезапустить сердце.

Пострадавшая без сознания была доставлена в больницу, где оставалась в коме до своей смерти в среду. Женщина работала официанткой в небольшом итальянском ресторане.

Как сообщает полиция, подозреваемые двигались на высокой скорости и не остановилась, чтобы оказать помощь. Прокуратура возбудила дело об убийстве, отягощенном неоказанием помощи.

Этот случай возобновил дискуссию об электросамокатах в Париже, в ходе которой высказываются опасения по поводу безопасности пешеходов.

Указанные средства ездят со скоростью более 50 км/ч, и их популярность растет в том числе из-за их незначительного влияния на окружающую среду.

В 2019 году французское правительство после сотен инцидентов с несколькими смертельными исходами ввело правила, согласно которым водители самокатов должны быть не моложе 12 лет, им также запретили ездить по тротуару.

15 июня американская актриса Лиза Бейнс скончалась в возрасте 65 лет после наезда на нее электросамоката в Нью-Йорке.

Вадим Ребрина

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