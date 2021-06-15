Известная американская актриса скончалась после наезда электросамоката
Американская актриса Лиза Бейнс скончалась в возрасте 65 лет после наезда на нее электросамоката в Нью-Йорке. Об этом сообщает BBC со ссылкой на полицию.
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Полиция Нью-Йорка подтвердила агентству, что актрису сбил самокат, когда она шла по пешеходному переходу на Манхэттене 4 июня.
Бейнс получила травму головы и была доставлена в больницу. В понедельник она скончалась.
По словам полиции, человек, который управлял самокатом, покинул место наезда, продолжив движение.
"Арестов нет, расследование продолжается", – сказали в полиции.
Ее жена Кэтрин Кранхолд, бывшая журналистка Wall Street Journal, отдала дань уважения Бейнс в Twitter. "Моя Лиза. Наша Лиза. Наша большая потеря", – написала она.
Бейнс родом из Кливленда, штат Огайо. Она стала известна в 1980-х годах по различным телешоу и бродвейским постановкам. Широкая аудитория узнала о ней благодаря роли Мэрибет Эллиот, матери Эми Эллиотт, в "Исчезнувшей" Дэвида Финчера.
Среди других работ Бейнс на большом экране – "Лекарство от здоровья" Гора Вербински и "Писатели свободы" Ричарда Лагравенезе.
В целом она сыграла около 70 ролей в театре и кино, была награждена Theatre World Award, а также имела четыре номинации на Golden Globe.
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