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Майкл Щур из Телевидения Торонто заявил, что его избил "водитель самоката": видео

21.04.2021, 20:44
Майкл Щур из Телевидения Торонто заявил, что его избил
Майкл Щур (скриншот с видео)

Ведущий Телевидения Торонто Майкл Щур заявил, что сегодня в Подольском районе столицы его избил неизвестный, которому журналист сделал замечание о нарушении правил дорожного движения. Щур написал заявление в полицию и ищет свидетелей инцидента. Об этом он сообщил в своем Facebook.

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Журналист говорит, что около 13:55 переходил дорогу по пешеходному переходу на перекрестке улиц Ярославов Вал и Ивана Франко. В этот момент по велодорожке, размеченной на проезжей части, на самокатах ехали двое молодых людей. Они, по словам, Щура не пропустили его, поэтому он сделал им замечание, громко крикнув: "Пропускай пешеходов!". Молодой человек, который ехал вторым, остановился, и у них с журналистом началась перепалка.

По словам Щура, молодой человек не согласился с тем, что, согласно ПДД, должен был пропустить пешехода — "потому что он на самокате". Он, по словам журналиста, вытащил газовый баллончик, брызнул ему в лицо и поехал дальше.

"Я его догнал и стащил с самоката. Мы оба так нормально навернулись. Поднялись. И начался диалог в стиле: ты для чего меня забрызгал, я к тебе не проявлял агрессии (я реально это сказал, не понимаю, как это удалось сформулировать). В ответ он меня ударил", – написал Щур.

При этом товарищ молодого человека отдал журналисту ключи, которые выпали у него из рюкзака во время падения, за что Щур его поблагодарил.

Он сообщил, что позвонил в полицию, но она не приехала, после чего пошел в полицейский участок, где написал заявление.

"Также я хочу найти этого парня. Я уверен, что он не "сумасшедший мужчина"/"не обнаглевший молодой человек"/"не садист водитель самоката" (наверно такое можно будет прочитать, когда эта вся история попадет в новости). Я думаю, что он нормальный тип. Он тоже, как и я, имел планы на день. И не собирался ввязываться в неприятности", – написал Щур.

Корреспондент LIGA.net пытался получить комментарий по этому инциденту в полиции Киева, но в пресс-службе на телефонный звонок не ответили. 

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Вадим Ребрина
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