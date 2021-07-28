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В Париже самокатчик ограбил ювелирный магазин на 2 млн евро и скрылся

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2021, 23:14
В Париже самокатчик ограбил ювелирный магазин на 2 млн евро и скрылся - Фото
Иллюстративное фото: EPA-EFE/SHAWN THEW

Парижская полиция объявила в розыск человека, который ограбил ювелирный магазин и скрылся на самокате. Об этом сообщает Le Point.

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27 июля днем мужчина, предположительно 50-60 лет, вошел в ювелирный бутик Chaumet, ограбил его более чем на 2 млн евро и скрылся на самокате.

По словам полиции, грабитель достал оружие и угрожал взорвать бомбу, которая, по его словам, была заложена в магазине.

Ограбленный бутик расположен в престижном районе города на улице Франсуа-Иер недалеко от Елисейских полей.

Система видеонаблюдения запечатлела человека, входящего в магазин в светло-сером костюме и в маске.

Полиция утверждает, что он заставил сотрудников отдать украшения, драгоценные камни и ключи от магазина, а когда уходил – запер персонал внутри. Грабитель не применял какого-либо насилия.

По информации издания, сегодня, 28 июля, были задержаны двое подозреваемых – 54-х и 44-х лет, оба граждане Черногории. Их сняли с автобуса, следующего в столицу Сербии. У задержанных якобы нашли большую часть украденного.

Chaumet – это парижская ювелирная компания высокого класса с магазинами по всему миру. Chaumet входит в группу товаров роскоши LVMH.

Дом Chaumet известен тем, что в 2009 году его магазин на Вандомской площади ограбили – забрали драгоценные камни на 1,9 млн евро.

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Наталия Медведева
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париж ограбление ювелирный магазин самокат
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