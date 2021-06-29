В Греции нашли картину Пикассо, похищенную девять лет назад

В Греции картина Пикассо "Женская голова" была найдена полицией Афин через девять лет после похищения. Об этом сообщает BBC.

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Вместе с работой Пикассо также была найдена написанная в 1905 году картина голландского художника Пита Мондриана с изображением мельницы. Они были похищены во время тщательно продуманного ограбления Национальной художественной галереи Афин в 2012 году. Грабители пытались похитить еще одну картину Мондриана, но потеряли ее, когда бежали с места преступления.

Картины были обнаружены на окраине Афин, арестован подозреваемый. Полиция сообщила об успешной операции в понедельник, 28 июня 2021 года.

Портрет женщины кисти Пикассо, выполненный в кубистическом стиле, был подарен Национальной художественной галерее Афин самим художником в 1949 году. Подарок, по словам художника, был сделан в знак признательности за сопротивление Греции против нацистской Германии.

В июле 2013 года, через 25 лет после похищения, была найдена картина Матисса.

В январе 2021 года в Италии нашли украденную 500-летнюю копию картины Леонардо Да Винчи "Спаситель мира".

20 июня стало известно, что в Германии нашли в мусорном контейнере две картины XVII века.

Денис Юдин

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