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В Греции нашли картину Пикассо, похищенную девять лет назад

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2021, 10:50
В Греции нашли картину Пикассо, похищенную девять лет назад - Фото
Картины Пикассо и Мондриана, найденные греческой полицией (Фото – Национальная художественная галерея Афин)

В Греции картина Пикассо "Женская голова" была найдена полицией Афин через девять лет после похищения. Об этом сообщает BBC.

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Вместе с работой Пикассо также была найдена написанная в 1905 году картина голландского художника Пита Мондриана с изображением мельницы. Они были похищены во время тщательно продуманного ограбления Национальной художественной галереи Афин в 2012 году. Грабители пытались похитить еще одну картину Мондриана, но потеряли ее, когда бежали с места преступления.

Картины были обнаружены на окраине Афин, арестован подозреваемый. Полиция сообщила об успешной операции в понедельник, 28 июня 2021 года.

Портрет женщины кисти Пикассо, выполненный в кубистическом стиле, был подарен Национальной художественной галерее Афин самим художником в 1949 году. Подарок, по словам художника, был сделан в знак признательности за сопротивление Греции против нацистской Германии.

Денис Юдин
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