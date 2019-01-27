В Париже украли работу Бэнкси с места теракта 2015 года - фото

Фото: EPA

Ночью 25 января из дверей концертного зала Батаклан в Париже похитили работу британского уличного художника Бэнкси, которая была посвящена памяти жертв теракта 13 ноября 2015. Об этом заявили в пресс-службе концертного зала.

Картину Бэнкси нарисовал на двери аварийного выхода, там изображена скорбящая женщина. Работу художника вырезали болгарками и увезли на грузовике. Грабителей зафиксировали камеры видеонаблюдения, они были одеты в куртки с капюшонами. Полиция их разыскивает.

Реклама

"Суть уличного искусства заключается в том, чтобы дать жизнь произведению искусства в определенной среде, и мы убеждены, что эта работа имела смысл только здесь, поэтому мы хотели оставить ее в свободном доступе на улице, доступной для всех", - сообщило руководство.

В Батаклан заявили, что "чрезвычайно возмущены" кражей картины.

Фото: facebook.com/bataclanFR

Вследствие череды терактов 13 ноября 2015 года в концертном зале Батаклан в Париже погибли 130 человек.