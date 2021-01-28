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В Париже задержали девятерых членов банды, напавших на подростка из Украины

28.01.2021, 10:45
В Париже задержали девятерых членов банды, напавших на подростка из Украины - Фото
Украинский подросток, на которого было совершено нападение (Фото - Le Parisien)

Французские правоохранители задержали девятерых несовершеннолетних членов банды, которые жестоко избили украинского подростка Юрия в Париже. Об этом сообщает Le Parisien.  

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Сообщается, что задержанные были заключены под стражу по обвинению в покушении на убийство, преступном сообществе с целью совершения преступления и кражи с применением насилия. 

По факту нападение на гражданина Украины начато расследование – правоохранителям предстоит выяснить причину и обстоятельства драки. 

  • 15 января 2021-го недалеко от Эйфелевой башни в Париже, возле торгового центра Beaugrenelle, группа неизвестных жестоко избила 14-летнего подростка из Украины. Его били кулаками, ногами, арматурой, холодным оружием и прочими предметами. Пострадавший в коме, у него в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. 
  • Позже, 25 января, президент Владимир Зеленский отреагировал на жесткое нападение на подростка, он призвал французские власти отыскать нападавших и бросить в тюрьму
Станислав Стороженко
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