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"Найти и наказать". Реакция Зеленского на жуткое избиение украинского подростка в Париже

25.01.2021, 09:55
Скриншот из видеозаписи

Отыскать нападавших и бросить в тюрьму – к этому призвал французские власти президент Владимир Зеленский, комментируя жестокое групповое избиение украинского подростка в Париже, которое произошло 10 дней назад. Об этом он пишет у себя в Telegram.

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По словам главы государства, "найти и наказать нападавших – это даже не просто наше требование, это вопрос цивилизованности".

"В любой стране такое нападение заслуживает жесткую реакцию государства. <...> Нападавшие однозначно должны оказаться в тюрьме", – подчеркнул Зеленский, поразившись дикости, варварству и ненависти напавших.

Фрагмент записи избиения, которое попало на камеру наблюдения, выложил в сеть один из местных политиков. Открыть его (осторожно: сцена жестокости, которая может шокировать).

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Президент уточнил, что посольство Украины во Франции привлечено к разбору этой ситуации, также "есть жесткая реакция" министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена и мэра Парижа Анн Идальго.

По данным Зеленского, подросток до сих пор в тяжелом состоянии, а врачи "стараются быть очень осторожными в прогнозах".

  • 15 января 2021-го недалеко от Эйфелевой башни в Париже, возле торгового центра Beaugrenelle, группа неизвестных жестоко избила 14-летнего подростка из Украины. Его били кулаками, ногами, арматурой, холодным оружием и прочими предметами. Пострадавший в коме, у него в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.
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Евгений Пилипенко
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