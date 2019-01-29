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29.01.2019, 20:40

В парке Южной Африки от удара током погибли 6 крупных животных

В парке Южной Африки от удара током погибли 6 крупных животных - Фото
Иллюстративное фото - ЕРА

Жираф и носорог умерли первыми, а львы и гиены были убиты током при попытке съесть их трупы

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Шесть животных погибли в крупнейшем национальном парке Южной Африки в результате поражения током после того, как шторм оборвал кабель линии электропередачи. Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению, погибли носорог, жираф, два льва и две гиены.

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Местные СМИ сообщают, что жираф и носорог умерли первыми, а львы и гиены были убиты током при попытке съесть их трупы.

Национальный парк Крюгера, занимающий почти 20 000 кв км, является крупнейшим заповедником дикой природы Южноафриканской Республики.

Сотрудники частного Болотного парка на побережье Атлантического океана в штате Северная Каролина показали, как в состоянии "анабиоза" могут зимовать местные аллигаторы.

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Теги: электричество, африка, животные, зоопарк
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