В парке Южной Африки от удара током погибли 6 крупных животных

Иллюстративное фото - ЕРА

Шесть животных погибли в крупнейшем национальном парке Южной Африки в результате поражения током после того, как шторм оборвал кабель линии электропередачи. Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению, погибли носорог, жираф, два льва и две гиены.

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Местные СМИ сообщают, что жираф и носорог умерли первыми, а львы и гиены были убиты током при попытке съесть их трупы.

Национальный парк Крюгера, занимающий почти 20 000 кв км, является крупнейшим заповедником дикой природы Южноафриканской Республики.

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