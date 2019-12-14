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В ПАСЕ раскритиковали судебную реформу Польши

В ПАСЕ раскритиковали судебную реформу Польши - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
14.12.2019, 10:51

Мониторинговый комитет призвал польские власти пересмотреть весь пакет реформ судопроизводства

В Парламентской ассамблее Совета Европы призвали Польшу пересмотреть реформу судопроизводства и юстиции. Об этом говорится в обнародованном 13 декабря проекте резолюции, которая основана на докладе, утвержденном мониторинговым комитетом ПАСЕ, сообщает Укринформ.

"Реформы судебной системы и юстиции в Польше продолжают подрывать и значительно разрушать правосудие и верховенство права, поэтому они должны быть пересмотрены в соответствии с рекомендациями Совета Европы", - заявили в мониторинговом комитете ПАСЕ.

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В проекте документа констатируется, что судебная система Польши является «уязвимой к политическому вмешательству и попыткам взять ее под политический контроль исполнительной власти, что противоречит принципам демократического управления по принципу верховенства права».

Мониторинговый комитет призвал польские власти пересмотреть весь пакет реформ судопроизводства и внести изменения в соответствующее законодательство согласно рекомендациями Совета Европы.

  • 22 ноября депутаты Сейма Польши пошли на уступки ЕС, чтобы избежать санкций за "нарушение ценностей ЕС и приняли поправки к закону о Верховном суде. Вскоре поправки утвердил Сенат и президент Польши Анджей Дуда подписал закон, которым внес поправки согласно требованиям Брюсселя.
  • 1 марта Европейский парламент поддержал решения Европейской комиссии о начале процедуры введения санкций против Польши из-за судебной реформы в стране, которая, по мнению ЕС, ставит под угрозу "ценности Европейского союза" и, в частности, верховенство права. Статья 7 Договора ЕС до сих пор никогда не использовалась. Санкция предусматривает временное лишение Варшавы права голоса в Совете ЕС. 
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судебная реформа польша пасе
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