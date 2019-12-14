В ПАСЕ раскритиковали судебную реформу Польши

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Парламентской ассамблее Совета Европы призвали Польшу пересмотреть реформу судопроизводства и юстиции. Об этом говорится в обнародованном 13 декабря проекте резолюции, которая основана на докладе, утвержденном мониторинговым комитетом ПАСЕ, сообщает Укринформ.

"Реформы судебной системы и юстиции в Польше продолжают подрывать и значительно разрушать правосудие и верховенство права, поэтому они должны быть пересмотрены в соответствии с рекомендациями Совета Европы", - заявили в мониторинговом комитете ПАСЕ.

Читайте также: Суд Европейского союза утвердил решение о приостановлении судебной реформы в Польше

В проекте документа констатируется, что судебная система Польши является «уязвимой к политическому вмешательству и попыткам взять ее под политический контроль исполнительной власти, что противоречит принципам демократического управления по принципу верховенства права».

Мониторинговый комитет призвал польские власти пересмотреть весь пакет реформ судопроизводства и внести изменения в соответствующее законодательство согласно рекомендациями Совета Европы.