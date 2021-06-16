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В Перу школьный учитель побеждает на выборах президента

16.06.2021, 09:04
В Перу школьный учитель побеждает на выборах президента - Фото
Педро Кастильо (Фото – EPA)

Кандидат от социалистов Педро Кастильо выигрывает выборы в Перу с небольшим преимуществом, его соперница Кейко Фухимори оспаривает результаты, сообщает Reuters.

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Бывший школьный учитель и профсоюзный лидер Кастильо опережает дочь осужденного экс-президента Альберто Фухимори всего на 44 058 голосов. Фухимори выдвинула обвинения в фальсификации и пытается оспорить часть голосов.

Избирательные органы еще не объявили о результатах, но Кастильо уже заявил о своей победе в Twitter: "Новое время началось".

Фухимори пообещала продолжить борьбу и "защитить демократию в Перу". Партия Кастильо отвергает обвинения в фальсификациях, а международные наблюдатели заявили, что выборы были прозрачными.

Кастильо получил 50,125% голосов, Фухимори – 49,875%. Окончательное объявление результатов может занять дни или даже недели, отмечают наблюдатели.

Кастильо получил известность во время забастовки учителей в Перу в 2017 году, требовавших повышения зарплат.

  • 25 мая 2021 года в Перу террористы из организации "Сендеро Луминосо" убили по меньшей мере 14 человек накануне выборов.
Денис Юдин
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перу выборы президента Педро Кастильо Кейко Фухимори
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