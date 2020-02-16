Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Перу упал автобус с фанами Барселоны, восемь погибших: видео

В Перу упал автобус с фанами Барселоны, восемь погибших: видео - Фото
Фото с сайта La Republica
16.02.2020, 15:25

Автобус с болельщиками одноименного с испанским эквадорского клуба упал с 15-метровой высоты

Автобус с фанатами из эквадорской команды Барселона упал в пропасть в Перу, восемь человек погибли, 30 ранены. Об этом пишет La Republica.

Автобус компании Divino Niño перевозил болельщиков клуба, которые приехали в Лиму на игру своей команды в прошлый четверг. В районе Лос-Эрганос и автобус упал в обрыв с 15-метровой высоты. Раненые были спасены полицией.

Судя по всему, водитель автобуса набрал слишком быструю скорость, что привело к потере контроля на крутом повороте.

Читайте также: В Китае автобус провалился под асфальт, есть жертвы: видео

Еще по теме
Напишите нам
футбольные фанаты перу эквадор
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 