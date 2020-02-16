В Перу упал автобус с фанами Барселоны, восемь погибших: видео

Фото с сайта La Republica

Автобус с фанатами из эквадорской команды Барселона упал в пропасть в Перу, восемь человек погибли, 30 ранены. Об этом пишет La Republica.

Автобус компании Divino Niño перевозил болельщиков клуба, которые приехали в Лиму на игру своей команды в прошлый четверг. В районе Лос-Эрганос и автобус упал в обрыв с 15-метровой высоты. Раненые были спасены полицией.

Судя по всему, водитель автобуса набрал слишком быструю скорость, что привело к потере контроля на крутом повороте.

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