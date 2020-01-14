В Китае автобус провалился под асфальт, есть жертвы: видео

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Также в образовавшуюся яму упали несколько пешеходов

По меньшей мере шесть человек погибли и 16 получили ранения после того, как под автобусом на остановке общественного транспорта провалился асфальт, и он упал в образовавшуюся яму. Об этом сообщает ВВС.

Также в яму упали несколько пешеходов.

Инцидент произошел в понедельник вечером возле больницы в городе Синин, столице провинции Цинхай.

По информации китайских СМИ, неясно, сколько людей было в автобусе во время инцидента.

Агентство напоминает, что в 2018 году четыре человека погибли после того, как асфальт провалился на оживленном тротуаре в городе Дачжоу на юго-западе Китая.

В 2013 году в результате аналогичного инцидента погибли пять человек в промышленной зоне в южном городе Шэньчжэнь.

9 января по меньшей мере 20 человек погибли и 24 получили ранения в результате аварии автобуса в Иране. 

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Теги: дтп, Китай, транспорт, автобус
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