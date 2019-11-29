В полиции рассказали подробности теракта на Лондонском мосту

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Мужчина, застреленный сегодня полицией на Лондонском мосту, перед этим напал на прохожих с ножом, ранив нескольких из них. Также у него был муляж взрывного устройства. Об этом сообщается на сайте полиции Лондона.

Там подтвердили, что инцидент квалифицирован как террористический акт.

Офицеры полиции продолжают проводить тщательные обыски в районе Лондонского моста, чтобы гарантировать безопасность людей в городе.

В полиции попросили избегать посещения района, где расположен мост.

Сегодня Лондонский мост был оцеплен полицией после сообщений о выстрелах. По данным СМИ, ранения получили пять человек.