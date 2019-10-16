В Польше хотят криминализировать половое воспитание детей

Лидер PiS Ярослав Качинский (фото - ЕРА)

Депутаты из правящей партии Польши Право и справедливость (PiS) начали работу над законопроектом, предусматривающим уголовную ответственность за "пропаганду несовершеннолетним сексуальной активности". По всей стране уже планируются акции протеста, сообщает Reuters.

В настоящее время польские школы не практикуют половое воспитание, а обучают учащихся тому, как "готовиться к семейной жизни". Однако в некоторых городах, управляемых более либеральными партиями, были разрешены программы сексуального образования в школах, что вызвало гнев PiS и католической церкви.

Либеральные активисты опасаются, что закон будет использоваться для привлечения к уголовной ответственности педагогов, занимающихся сексуальным воспитанием. Согласно законопроекту, за "пропаганду несовершеннолетним сексуальной активности" предусматривается наказание в виде пяти лет лишения свободы.

По мнению местных политологов, PiS таким образом хочет заручиться поддержкой консервативных католиков и ультраправых.

Во время избирательной кампании PiS обвиняли в разжигании гомофобии, когда партийные чиновники называли права ЛГБТ агрессивным иностранным влиянием, которое угрожает национальной идентичности Польши.

Правозащитники организовывают в польских городах акции под лозунгом "Нет запрету полового воспитания".

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