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В Польше ищут пассажиров поезда, в котором ехал больной COVID-19

В Польше ищут пассажиров поезда, в котором ехал больной COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: Darek Delmanowicz/ЕРА
02.07.2020, 09:25

В Польше пытаются установить контакты инфицированного COVID-19 человека, который поездом Интерсити 19 и 22 июня

Санитарный департамент Кракова ищет пассажиров вагона поезда Интерсити, в котором 19 июня и 22 июня ехал больной COVID-19. Об этом сообщает RMF FM.

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Очевидцев, ехавших из Бельско-Бялой в Гдыню, а 22 июня - в обратном направлении, просят обратиться в санэпидемстанцию.

Речь идет о шестом вагоне поезда №4520 и восьмом вагоне поезда 5420.

"У одного из пассажиров, который ехал этим поездом, подтвердили COVID-19. Поэтому просим всех пассажиров, ехавших данным вагонами, обратиться к санитарным службам. Необходимо установить контакты зараженного человека", - отмечается в сообщении.

В Польше было зафиксировано на 1 июля 382 новых случая коронавирусной инфекции, 14 летальных случаев.

По последним данным, Польша находится на 40-м месте в мире по количеству заболевших COVID-19, инфицированы 34 775 человек, 1477 умерли, выздоровели 21 791 пациент. 

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Арина Толина
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