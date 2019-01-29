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29.01.2019, 11:36

В Польше нашли "тайный" бизнес главы правящей партии Качиньского

В Польше нашли "тайный" бизнес главы правящей партии Качиньского - Фото
Качиньский

В правящей партии Право и справедливость назвали информацию СМИ псевдоразоблачением, ведь речь идет не о незаконном бизнесе, а якобы о его секретности

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Польское издание Gazeta Wyborcza заявило о тайном бизнесе лидера правящей в Польше партии Право и справедливость Ярослава Качиньского. Об этом газета сообщает со ссылкой на записи его переговоров с австрийским бизнесменом Геральдом Биргфеллнером, на которых они обсуждали строительство двух высоток в центре Варшавы.

В материале газеты речь идет о возведении двух башен-близнецов, которые должны были назвать в честь братьев Качиньских - Ярослава и Леха (погибшего в авиакатастрофе президента Польши, - ред.). В зданиях высотой 190 метров намерены были разместить квартиры, отель и резиденцию фонда Института имени Леха Качиньского. Строительство должна была вести компания Srebrna, которая принадлежит упомянутому фонду, в состав совета которого входит и Ярослав Качиньский.

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Отмечается, что инвестиции на сумму 1,3 млрд злотых (345 млн долларов) должна была приготовить фирма Биргфеллнера. На записях идет речь о долге Srebrna перед австрийцем. Качиньский в разговоре объяснял Биргфеллнеру, что проект заморозили из-за отсутствия согласия местных властей Варшавы.

"Если мы не победим на выборах, мы не будем строить небоскреб в Варшаве", - цитирует газета Качиньского.

Поскольку запись датирована 27 июля 2018 года, то речь идет о местных выборах, на которых кандидат в мэры польской столицы от Право и справедливость проиграл.

Пресс-секретарь "ПиС" Беата Мазурек назвала материал "псевдоразоблачением". "Это те же слухи и спекуляции, которые мы слышали годами", - написала она в Twitter. Она подчеркнула, что речь идет не о незаконности бизнеса Качиньского, а лишь о его секретности.

Основателем и главным редактором влиятельной ежедневной газеты Gazeta Wyborcza является Адам Михник является сторонником оппозиционной в Польше партии Гражданская платформа, которая ранее заявляла о необходимости смещения власти правящей Право и справедливость. После избрания на пост президента Польши Анджея Дуды 24 мая 2015 года Михник опубликовал статью, в которой утверждалось, что Польша находится на пути к диктатуре.

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Теги: Гражданская платформа, польша, варшава, лех качиньский, право и справедливость, ярослав качиньский, Srebrna, адам михник, Gazeta Wyborcza, пис
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