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03.02.2019, 19:46

В Польше появилась новая оппозиционная партия

В Польше появилась новая оппозиционная партия - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Партия Весна создана экс-мэром Слупска

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Бывший мэр польского города Слупска, открытый гомосексуал Роберт Бедронь основал собственную партию Весна, которая намерена участвовать в выборах в Европарламент, они запланированы на 23-26 мая 2019 года. Об этом 42-летний политик заявил в воскресенье, 3 февраля, сообщает Deutsche Welle.

Выступая перед несколькими тысячами сторонников, Бедронь раскритиковал продолжающуюся в стране политическую поляризацию.

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"Места для ненависти больше нет, предел достигнут", - подчеркнул он.

По его словам, программа новой партии выстроена вокруг человека, общества и государства, которому можно доверять. Бедронь добавил, что намерен бороться за право женщин на аборты, отказ Польши от добычи угля к 2035 году и против вырубки лесов.

В результате парламентских выборов в Польше в 2015 году большинство мест в Сенате и Сейме получила национал-консервативная партия Закон и справедливость (PiS).

"Критики упрекают ее в поддержке спорных законов, затрагивающих СМИ и систему юстиции", - отмечается в сообщении.

Польское издание Gazeta Wyborcza заявило о тайном бизнесе лидера правящей в Польше партии Право и справедливость Ярослава Качиньского.

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Теги: польша, весна, оппозиционная партия, Роберт Бедронь
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