В Польше вводят режим эпидемии из-за коронавируса: за гражданами будут следить

Матеуш Моравецкий (фото - пресс-служба премьера Польши)

В Польше с сегодняшнего дня вводится режим эпидемии из-за распространения коронавируса. Штраф за нарушение карантина будет увеличен с €1100 до €6600. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Польское радио.

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"Чтобы приостановить дальнейшее распространение (коронавируса, - ред.), ограничить его и ввести соответствующие правила, также и касательно карантина, мы вводим сегодня режим эпидемии", - заявил Моравецкий.

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Премьер Польши также сообщил, что штраф за нарушение режима карантина будет повышен с €1100 до €6600. Также будут введены механизмы отслеживания, находится ли конкретный человек дома по указанному им адресу. При этом Моравецкий не уточнил, что именно он имеет в виду.

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