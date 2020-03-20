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В Польше вводят режим эпидемии из-за коронавируса: за гражданами будут следить

В Польше вводят режим эпидемии из-за коронавируса: за гражданами будут следить - Фото
Матеуш Моравецкий (фото - пресс-служба премьера Польши)
20.03.2020, 21:50

Польша вводит режим эпидемии, предполагающий увеличение штрафа за нарушение карантина и механизмы отслеживания местонахождения граждан

В Польше с сегодняшнего дня вводится режим эпидемии из-за распространения коронавируса. Штраф за нарушение карантина будет увеличен с €1100 до €6600. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Польское радио.

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"Чтобы приостановить дальнейшее распространение (коронавируса, - ред.), ограничить его и ввести соответствующие правила, также и касательно карантина, мы вводим сегодня режим эпидемии", - заявил Моравецкий.

Обучение в школах начнется не 25 марта, как предполагалось ранее, а 12 апреля.

Премьер Польши также сообщил, что штраф за нарушение режима карантина будет повышен с €1100 до €6600. Также будут введены механизмы отслеживания, находится ли конкретный человек дома по указанному им адресу. При этом Моравецкий не уточнил, что именно он имеет в виду.

Сегодня в Украину из польского Перемышля прибыли еще два поезда, доставившие на родину более 1250 украинцев. 

Ребрина Вадим
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Матеуш Моравецкий польша коронавирус COVID-19
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