В Польше задержали 20 россиян за участие в драке

Польская полиция задержала в Кракове 20 граждан России, в основном чеченцев, за участие в драке с местными футбольными фанатами. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RMF24.
Драка произошла возле одного из краковских торговых центров. Подрались между собой граждане РФ, в основном чеченской национальности, и фанаты футбольного клуба Краковия.
"Среди задержанных полицией также несколько граждан Польши", - отмечается в сообщении.
Правоохранители изъяли у задержанных оружие и наркотики. Причиной драки стало выяснение отношений по поводу нелегальной торговли, в основном сигаретами.
Правоохранители обыскивают помещения задержанных.
13 февраля двое украинцев хотели незаконно пересечь границу с Польшей и попытались применить оружие.