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В Польше зафиксирована вспышка птичьего гриппа

В Польше зафиксирована вспышка птичьего гриппа - Фото
Существует угроза заражения 350 000 птиц (Фото: pixabay.com)
02.01.2020, 11:37

Для ликвидации может потребоваться уничтожить 40 000 индюков

В восточной Польше на индюшиной ферме зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что в Польше, являющейся крупнейшим в Европе производителем мяса птицы, птичий грипп не наблюдался с 2017 года.

Польская ассоциация животноводов и птицеводов заявила, что могут пострадать три фермы с риском заражения 350 000 птиц в радиусе трех километров от очага; местные же СМИ сообщили, что может потребоваться уничтожить 40 000 индюков. Власти заявили, что проводятся антикризисные мероприятия, 

Вирус является подтипом высокопатогенного птичьего гриппа H5N8, который также может угрожать людям.

На кадрах частного вещателя Polsat видны полицейские машины, блокирующие дороги в этом районе.

  • В 2008 году вирус птичьего гриппа H5N1 был зарегистрирован в 15 странах мира, в том числе, Польше, России, Украине и Турции.

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птичий грипп польша индюки
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